Świerczewski o starciu z Zidanem: Potraktowałem go jak stary góral

Gala Free Fight Federation 2 z udziałem Piotra Świerczewskiego odbędzie się 21 grudnia w Zielonej Górze, a rywalem byłego reprezentanta Polski będzie Grzegorz Chmielewski znany jako "Greg Collins" z programu "Odjazdowe bryki braci Collins".

Świerczewski wspomina starcie z Zidanem

W rozmowie z prezenterką Polsatu Karoliną Szostak mówił o swoim przygotowaniu do walki i dawnym starciu z Zinedienem Zidanem. - Kiedy wcielam się w rolę sportowca, jestem agresywny i twardy. Każdy sportowiec wie, że jeżeli chce się zwyciężyć, to trzeba mieć twardy tyłek.

I dodał: - (Zidane- przyp. red) to był najlepszy swego czasu zawodnik na świecie. Doszło między nami do małego spięcia. Byłem wtedy młodym piłkarzem Saint-Etienne, on grał w Bordeaux. Zrobił mi główeczkę, a ja potraktowałem go łokciem, jak stary góral. A łokieć, jak to bywa, powędrował wysoko. Dziś wspominam to z uśmiechem na twarzy, bo przy tej głupiej sytuacji trochę się wypromowałem.

Świerczewski wspominał o tej kontrowersyjnej sytuacji, w której starł się z legendą francuskiej piłki:

Piotr Świerczewski ma 47 lat. Piłkarską karierę zakończył w 2015 roku. Występował m.in. w: GKS-ie Katowice, AS Saint-Etienne, Bastii, Olympique Marseille, Birmingham, Lechu Poznań, Cracovii, Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, Koronie Kielce, Polonii Warszawa, ŁKS-ie Łódź czy Zagłębiu Lubin. W reprezentacji Polski rozegrał 70 meczów, strzelił w nich jednego gola.

Free Fight Federation to federacją zrzeszająca celebrytów, którzy chcą spróbować swoich sił w MMA. Jest odpowiedzią na FAME MMA. W ramach Free Fight Federation walczą m.in.: Krystian Pudzianowski (brat Mariusza Pudzianowskiego) czy Paweł "Trybson" Trybała. 21 grudnia na tej samej gali powalczy również DJ Decks, a właściwie Dariusz Działek – polski DJ, producent muzyczny i rugbysta. Znany przede wszystkim z występów w zespole hip-hopowym Slums Attack, którego był członkiem w latach 1998–2015. Jego rywalem będzie Tomasz Słodkiewicz, kulturysta i trener personalny.