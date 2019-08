KSW ogłosiło kolejne starcie na wrześniowej gali w Londynie. Były mistrz KSW kontra debiutant!

Joilton Santos Lutterbach na KSW 50 zadebiutuje nie tylko w nowej organizacji, ale tak瞠 w dywizji do 185 funt闚. „Peregrino” zaczyna karier w wadze lekkiej, a ostatnio 鈍i璚i najwi瘯sze triumfy w kategorii p馧鈔edniej, gdzie nie przegra 瘸dnego z minionych 6 pojedynk闚. 26-latek ma ju na koncie a 37 stoczonych walk i 30 zwyci瘰tw. Mieszkaj帷y w Dusseldorfie Brazylijczyk w przesz這軼i walczy dla organizacji ACB, GMC, M1 oraz Cage Warriors. Polscy fani mog pami皻a Joiltona Santosa z pojedynku z Romanem Szyma雟kim, kt鏎y zawodnik z Kraju Kawy zako鎍zy na swoj korzy嗆.

Dricus du Plessis pojawi si w KSW po serii siedmiu wygranych w najwi瘯szej afryka雟kiej organizacji EFC. 25-letni zawodnik Team CIT mia skrzy穎wa r瘯awice z „Diab貫m Tasma雟kim” w grudniu 2017 roku, ale w ostatniej chwili nabawi si kontuzji. W jego miejsce wskoczy wtedy Roberto Soldi i przej掖 tytu nale膨cy do Polaka. Afrykaner ju w pe軟i si wszed do klatki na KSW 43 we Wroc豉wiu i zaskoczy wszystkich, kiedy to w drugiej rundzie pos豉 na deski fenomenalnego „Robocopa” i to on zosta kolejnym czempionem dywizji p馧鈔edniej. W kolejnym starciu, na KSW 45 w Londynie, du Plessis ponownie stan掖 naprzeciw Chorwata i tym razem lepszy okaza si Soldi.

Walka o pas wagi ci篹kiej

120,2 kg/265 lb: (c) Phil de Fries (17-6, 2 KO, 13 Sub) vs. Luis Henrique (12-5, 3 KO, 6 Sub)

Walka o pas wagi p馧ci篹kiej

93 kg/205 lb: (c) Tomasz Narkun (16-3, 3 KO, 12 Sub) vs. Przemys豉w Mysiala (23-9-1, 10 KO, 12 Sub)

Walka o pas wagi p馧鈔edniej

77,1 kg/170 lb: (c) Roberto Soldi (16-3, 14 KO, 1 Sub) vs. Patrik Kincl (22-9, 10 KO, 6 Sub)

Walka o tymczasowy pas wagi lekkiej

70,3 kg/155 lb: Norman Parke (27-6-1, 4 KO, 12 Sub) vs. Marian Zi馧kowski (21-7-1, 5 KO, 12 Sub)

Karta g堯wna | Main card: