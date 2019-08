Gwiazda UFC: Zarabiam więcej na Instagramie niż na walkach

saksalainen godzinę temu 0

Fakt, że zarabia na instagramie więcej niż na walkach, jest rzeczywiście dziwny. Z drugiej strony, wielu popularnych sportowców (kobiet i mężczyzn) ma większe dochody z reklam niż z samego sportu - a instagram to głównie reklamy.



Co do samych płac w sporcie, zależy od tego ilu ludzi to ogląda, i ile płacą za bilety (czy też, ile stacje TV płacą za prawa do transmisji).