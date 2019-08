Zawodnik KSW oskarża swojego rywala o doping. "Niezła próba. Spudłowałeś"

"Zostały dwa tygodnie. Zapowiada się trudna trudna walka. To kolejny gość na specjalnych suplementach, zresztą wszyscy tutaj są na soczku. Zostaną jednak zdemaskowani. Wiem, co oni wszyscy biorą w tym WCA [Warszawskim Centrum Atletyki - red.]” - napisał na Twitterze Norman Parke (27-6-1, 1 N/C). Irlandczyk z Północy zasugerował, że jego najbliższy rywal - Marian Ziółkowski (21-7-1) - stosuje niedozwolone środki. Zawodnicy wejdą do oktagonu już 14 września, podczas gali KSW 50 w Londynie.

KSW 50. Norman Parke oskarżył Mariana Ziółkowskiego o doping. Jest odpowiedź na słowa Irlandczyka

Na kontrowersyjny wpis Parke'a zareagował - również na Twitterze - menadżer Ziółkowskiego Artur Ostaszewski: "Niezła próba Norman. Muszę cię jednak zmartwić - Marian to jeden z tych czystych gości. Tym razem spudłowałeś" - zripostował Ostaszewski.

Twitterowa wymiana zdań trwała w najlepsze: "Artur, wiedziałem, że zareagujesz. Wiem, jakie środki oni wszyscy tam lubią. Może KSW powinno wprowadzić testy nowych specjalnych suplementów?" - stwierdził Parke.

Stawką pojedynku Ziółkowski-Parke będzie tymczasowy pas mistrzowski KSW w wadze lekkiej. W walce wieczoru zmierzą się z kolei: Luis Henrique Barbosa de Oliveira (12-5, 3 KO, 6 Sub) i Phil de Fries (17-6, 2 KO, 13 Sub).

