Brązowy medal Julii Kowalczyk na MŚ w Tokio! Życiowy sukces Polki [WIDEO]

Julia Kowalczyk w drodze o brązowy medal mistrzostw świata pokonała takie zawodniczki jak Lam Nok Yeung z Hongkongu, Maricę Perisić z Hongkongu i zajmującą dziewiąte miejsce na liście światowej Izraelkę Timnę Nelson Levy. Jednym z najciekawszych pojedynków był ten w 1/4 finału z Japonką, aktualną mistrzynią świata Tsukasą Yoshidą. Mało brakowało, a Polka dokonałaby sensacji w dzisiejszym dniu turnieju, bo na 18 sekund przed końcem zdobyła waza-ari. Japonka jednak szybko zdołała odrobić straty, a w dogrywce założyła skuteczne trzymanie.

REKLAMA

W repasażu Julia Kowalczyk spotkała się z aktualną mistrzynią Europy Darią Meżecką. Walka trwała aż 8 minut i 31 sekund, choć mogła skończyć się znacznie szybciej, bo Julia już na początku walki zdobyła wa-zari. Rosjanka jednak na kilkadziesiąt sekund przed zakończeniem pojedynku odrobiła straty. W doliczonym czasie, czyli tak zwanym golden score Julia udowodniła, że przyjechała bić się o najwyższe laury i ostatecznie zdobyła kolejne wa-zari, tym samym wygrała walkę.

W pojedynku o trzecie miejsce Kowalczyk zmierzyła się z Bułgarką Iveliną Ilievą. Walka od samego początku prowadzona była przez Polkę, jednak po półtorej minuty walki japońska sędzina ukarała obie zawodniczki karami shido. Po trzech minutach Julia Kowalczyk otrzymała kolejną karę, ale to nie przeszkodziło jej w wygraniu walki, bo na 16 sekund do końca wykonała swoją koronną technikę, czyli odwrócone ippon seoi-nage, zwane potocznie koreanką i tym samym zakończyła walkę efektywnym ipponem.

To ogromny sukces dla judoczki z Rybnika, bo to pierwszy medal dla Julii z tak dużej imprezy sportowej, jaką są mistrzostwa świata seniorów. Warto jednak dodać, że Julia Kowalczyk jest aktualną mistrzynią Europy U23, co tylko potwierdza jej świetną formę. Kowalczyk przed turniejem plasowała się na 26 miejscu w rankingu światowym, ale po zdobyciu brązowego medalu z pewnością skoczy o kilka oczek w górę. Jedna wygrana walka to 200 pkt do rankingu. Julia z dorobkiem pięciu wgranych walk powiększyła swoje konto aż o 1000 pkt. Polka obecnie ma kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

To pierwszy medal dla Polski na mistrzostwach świata judo w Tokio w 2019 roku. Ostatni, który zdobyliśmy, to brąz Agaty Ozdoby podczas mistrzostw świata w Budapeszcie w 2017 roku.

W kolejnych dniach na macie zobaczymy jeszcze takich zawodników, jak wcześniej wspomniana Agata Ozdoba (63 kg), czy Damian Szwarnowiecki (81 kg), który rok temu w Baku zajął piąte miejsce.

Polska ostatni medal podczas Igrzysk Olimpijskich w judo zdobyła w 1996 roku w Atlancie. Wtedy złoty medal wywalczył Paweł Nastula, a srebrny Aneta Szczepańska.