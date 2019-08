Dustin Poirier zapowiada, że stworzy historię. "Mam zamiar skończyć Khabiba Nurmagomedova"

"Gdyby nie zakład karny może Szpilka miałby ze 2-3 pasy w wadze cruiser"

Poirier zamierza dokonać rzeczy, która nie udała się jeszcze żadnemu zawodnikowi. Obecny mistrz kategorii lekkiej – Khabib Nurmagomedov pozostaje niepokonany od 27 pojedynków. „Diamond” wierzy, że jest w stanie skończyć go przed czasem. Jedyną niewiadomą dla Amerykanina jest sposób w jaki skończy Nurmagomedova.

- Cały czas wracam do tego. Czuję, że jestem w stanie go poddać, mam wrażenie, że go zatrzymam. Nie wiem, jak to się stanie, ale mogę go znokautować albo poddać. Mam zamiar skończyć Khabiba Nurmagomedova przed czasem - podkreślił Poirier.

Poirier: To historia, którą stworzę

Poirier, który stoczył 30 zawodowych pojedynków uważa, że zgromadził podczas tych walk ogromną wiedzę, która wyniesie go na wyższy poziom 7 września w Abu Dhabi. - Wszystko składa się w jedną całość, abym stał się najlepszym zawodnikiem. Wchodząc do oktagonu 7 września muszę pokazać, to co mam najlepsze. Dam z siebie wszystko. Rozumiem, ze muszę być najlepiej przygotowany, aby pokonać Khabiba. Wykonam coś, co nigdy nie zostało zrobione. To jest historia, którą stworzę - dodał.

Silna baza zapaśnicza Nurmagomedova będzie największym zagrożeniem dla tymczasowego mistrza. Zdaję on sobie z tego sprawę, ale ma jasny cel, zmierza skrzywdzić swojego przeciwnika. - Oczywiście, to ogromne niebezpieczeństwo. Nie chce żeby ten gość mnie zaskoczył. Mamy pięć rund, jeśli pozwolisz żeby przeleżał na tobie przez 3, to musisz szukać skończenia. Nie to zamierzam tam robić. Nie martwię się tak bardzo o jego sprowadzenia. Muszę skrzywdzić tego gościa - przyznał.

30- letni Poirier ma serię 5 zwycięstw z rzędu od czasu porażki z Michaelem Johnsonem w 2016 roku. Ostatnie zwycięstwo nad Maxem Holloway’em zapewniło mu tymczasowy tytuł mistrzowski. Już 7 września w Abu Dhabi dojdzie do unifikacji pasa w starciu z niepokonanym mistrzem kategorii lekkiej Khabibem Nurmagomedovem. Więcej o sportach walki na inthecage.pl