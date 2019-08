Ronda Roussey - była judoczka i mistrzyni UFC, a obecnie wrestlerka i aktorka - doznała makabrycznej kontuzji palca. Do zdarzenia doszło na planie zdjęciowym jednego z amerykańskich seriali. Na zdjęciu zamieszczonym przez Rousey w mediach społecznościowych wyraźnie widać, że niewiele brakowało do tego, by sportsmenka straciła palec.

Jak doszło do tego wypadku?. Rhoades opisała całą sytuację na swoim Instagramie:„Nieomal straciłam palec na planie serialu „9-1-1”. To był dziwaczny wypadek, który zdarzył się podczas pierwszego dnia zdjęciowego. Drzwi łodzi spadły na moją rękę. Początkowo myślałam, że po prostu przytrzasnęłam palce. Zanim zdążyłam na to spojrzeć, dokończyliśmy ujęcie (zdaję sobie sprawę, że brzmi to szalenie, ale przywykłam do nieokazywania bólu zanim jest to naprawdę konieczne). Po skończonym ujęciu powiedziałam o wszystkim reżyserowi, a później zawieziono mnie karetką do szpitala" - relacjonuje Roussey.

Makabryczna kontuzja Rondy Roussey. Wrestlerka nieomal straciła palec

"Lekarze zespolili kość i ścięgno przy użyciu płytki i śrub. Wróciłam do pracy następnego dnia i dokończyłam zaplanowane sceny. Dopiero później trafiłam do domu, by wydobrzeć. Współczesna medycyna mnie zadziwia. Już po 3 dniach od wypadku odzyskałam 50-procentowy zakres ruchu" - czytamy na instagramowym koncie wrestlerki.

Powstało Stowarzyszenie MMA Polska. "Przyświeca nam idea olimpijska"

Roussey to była mistrzyni UFC w wadze koguciej (pas dzierżyła w latach 2013-2015). W 2016 roku Amerykanka podpisała kontrakt z World Wrestling Entertainment Inc. - firmą zajmującą się organizowaniem widowisk i programów telewizyjnych związanych z wrestlingiem. "Rhosy" odnosiła też znaczące sukcesy jako judoczka - w 2007 r. wywalczyła srebro na mistrzostwach świata, a rok później brązowy medal igrzysk olimpijskich.