Marcin Najman wszedł w dyskusję ze swoim rywalem. "Jesteś ograniczony"

Marcin Najman wskazał kolejnych rywali

Marcin Najman nie daje o sobie zapomnieć. 40-latek zapowiedział, że stoczy kolejne trzy pojedynki. Jego rywalami mają być: Paweł "Trybson" Trybała, Piotr Witczak, znany jako Bonus BGC, oraz Marcin Wrzosek, zawodnik KSW. Z tym ostatnim dyskutował ostatnio na Facebooku na temat ich walki.

Wrzosek to doświadczony zawodnik. "The Polish Zombie" walczył aż 19 razy, z czego wygrał 14. Na swoim koncie ma nawet walki na mniejszych galach UFC, najlepszej organizacji MMA na świecie. Co ciekawe Wrzosek walczy w wadze piórkowej, natomiast Najman to reprezentant wagi ciężkiej.

Najman chciałby, alby jego pojedynek z Wrzoskiem odbył się na zasadach bokserskich. Wrzosek z kolei wolałby formulę MMA. - Powiedz wszystkim, dlaczego nie chcesz zawalczyć ze mną na zasadach boksu. Rozmiar rękawic bez znaczenia. Nie matacz, tylko odpowiedz wprost - zaczepił Najman Wrzoska.

Ten mu zaś odpowiedział: Jest jeden prosty powód, chce cię efektownie pokonać, a boks to ograniczona formula (tak jak i ty jesteś ograniczony), czyżbyś bał się zmierzyć z małym Zombiaczkiem w prawdziwej walce? (...) Przyznaj, że boisz się ze mną bić w mma/k1. Wtedy zawalczę z tobą w boksie p***e.

Najman i Wrzosek powalczą w ringu bokserskim

Najman jednak nie zamierzał się poddać w dyskusji i odpowiedział w swoim stylu: To ty się p*** przyj***ś do mnie i to ty się boisz zawalczyć w boksie .Wagą się już nie tłumacz, jesteś karzełkiem to fakt, ale jak ja walczyłem z Pudzianem ważył ze 40 kg więcej i nie strzelałem z d*** jak ty. MMA to przecież nie jest mój sport. Pokaż wszystkim, jak bardzo jesteś odważny i wyjdź ze mną w boksie.

Wrzosek przyznał mu w końcu, że "zawalczę z tobą w boksie, napisałem to już wielokrotnie". Do walki najprawdopodobniej zatem dojdzie, a szczegóły ich pojedynku bokserskiego mają niebawem zostać ustalone przez przedstawicieli obu zawodników.