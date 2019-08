Stipe Miocic wrócił na tron! Znokautował w wielkim rewanżu na UFC 241 [WIDEO]

To było rewanżowe starcie obu zawodników. W lipcu ubiegłego roku na gali UFC 226 Daniel Cormier znokautował Stipe Miocicia pod koniec pierwszej rundy, odbierając mu tym samym pas wagi ciężkiej. Cormier zaczął teraz walkę od niskich kopnięć. Jego rywal odpowiadał tym samym. Obaj byli ostrożni. Miocic chcąc skrócić dystans przyjął parę sierpów. Został rzucony na matę. Przeciwnik zajął pozycję z góry. Skupiał się na kontroli. Obijał. Były mistrz wstał, ale nic już nie zdziałał w tej rundzie.

Po przerwie Stipe starał się wejść z krótką kombinacją lewy-prawy prosty. Oponent wchodził w ciosy, oddając swoimi sierpowymi. Nie stosował gardy. Miocic uskuteczniał podbródkowe. Sukcesywnie panowie się otwierali coraz bardziej. Przyjmowali czyste uderzenia.

W kolejnej odsłonie pretendent znów próbował trafić swoim prawy poprzedzonym lewym. Zaskakująco dążył do obalenia, ale zapasy mistrza były nie do przejścia. Doszło do klinczu, z którego Cormier dał się obalić. Nie został skontrolowany. W stójce zwolnił trochę Odczuł trudy starcia. Zmęczenie było widoczne.

UFC 241. Miocic wyczuł swój moment i znokautował Cormiera

Czwarta runda dała trochę rozwagi z obu stron. Cormier skąpił agresji. Stosował lewy prosty. Z kolei przeciwnik wyprowadzał lewy na wątrobę. Daniel nie wytrzymał. Odczuł to. Miocić wyczuł swój moment. Pokusił się o szarżę i wygrał. Więcej o sportach walki na InTheCage.pl.