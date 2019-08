Wiemy, co zaatakowany mężczyzna powiedział do Conora McGregora. "To było głupie" [WIDEO]

wiceherszt 11 minut temu 0

McGregor sfiksował od nadmiaru kasy. To się zdarza, szczególnie ludziom, którzy zaczynali od zera a on zaczynał. To hydraulik, który jeszcze kilka lat temu naprawiał ludziom zlewy a hobbystycznie i z zamiłowania trenował sztuki walki. Kiedy okazało się, że na obijaniu cudzych łbów zarabia się znacznie więcej, niż na reperowaniu kibli, przerzucił się na walki całkowicie, szczególnie że łączył pasję z zarabianiem.



Na początku zresztą zarabiał skromnie, ale potem się "wybił" i zaczął zarabiać kosmicznie. Później nastąpił szczyt i szybka równia pochyła, jak to w takich wypadkach bywa. Pojawili się "przyjaciele", zachwycający się każdym bzdetem, pojawiły się prochy, chętne panienki, wszystko do wzięcia od ręki.



Więc brał, bo to hydraulik, więc nie wiedział, że jeśli coś jest "do wzięcia od ręki" i go na to stać, w dodatku "wszyscy biorą" (albo raczej wszyscy w jego otoczeniu), to trzeba brać. Osobiście obstawiam więc braną hurtowo kokainę, bo właśnie ona daje takie paranoiczne odpały.



Jednocześnie na początku aż tak strasznie nie wpływa na formę sportową, innymi słowy można być kokainistą i jednocześnie radzić sobie w zawodowym sporcie, przynajmniej przez jakiś czas. Tyle że we łbie się przestawia i McGregorowi się przestawiło. Teraz jeszcze trochę takich szopek, potem rozpieprzenie kasy, odwyk i albo wyjście na prostą albo los Borisa Beckera, w lepszym przypadku Mike'a Tysona a w gorszym Paula Gascoigna.