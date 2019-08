Conor McGregor zaatakował mężczyznę w barze. Do sieci trafiło nagranie [WIDEO]

Zamiast w oktagonie, Conor McGregor korzysta ze swoich znakomitych umiejętności w kontaktach z przypadkowymi ludźmi. Po raz kolejny możemy zobaczyć, jak były mistrz nie radzi sobie ze złością i wyładowuje ją na innych.

Na nagraniu, opublikowanym przez portal TMZ Sports, widać, jak Conor McGregor wchodzi do baru w Dublinie i polewa whisky siedzącym przy ladzie mężczyznom. Później widać jak atakuje jednego z nich, uderzając go w twarz. Do zdarzenia doszło w kwietniu, a klient miał sprowokować byłego mistrza UFC słowami "Rusek cię zlał", odnosząc się do jego porażki z Nurmagomiedowem.

To nie pierwszy wybryk McGregora

Całą sprawą zajęła się policja, która prowadzi śledztwo. To nie jest jednak pierwszy wybryk McGregora, który bada policja. Wcześniej został oskarżony o napaść na tle seksualnym, która miała mieć miejsce w grudniu ubiegłego roku. Od tamtej pory zdążył jeszcze zniszczyć telefon swojego fana i obrazić żonę Nurmagomiedowa. Więcej o sportach walki przeczytasz na inthecage.pl