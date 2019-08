KSW 50. Mistrz wagi półśredniej poznał rywala

Patrik Kincl w ostatnich latach może pochwalić się świetnymi występami zarówno w kategorii półśredniej, jak i średniej. Znany polskim kibicom także z pojedynków na naszej ziemi Czech wygrał 9 z ostatnich 11 starć. Po walkach dla organizacji XFN oraz ACB 30-latek wejdzie do okrągłej klatki po serii trzech zwycięstw. Kincl pokazał już nie raz, że jest niezwykle niebezpieczny w każdej płaszczyźnie, o czym świadczy 10 nokautów oraz 6 poddań w rekordzie reprezentanta All Sports Academy.

Roberto Soldic (16-3) to jeden z najbardziej lubianych zawodników KSW w Londynie stoczy już szósty pojedynek w okrągłej klatce KSW. Stolica Anglii kojarzy się „Robocopowi” bardzo dobrze, ponieważ to właśnie na KSW 45: The Return to Wembley Chorwat zrewanżował się Dricusowi du Plessisowi za jedyną porażkę w ostatnich 3 latach i ponownie sięgnął po pas wagi półśredniej. Następnie 24-latek dołożył do swojej imponującej kolekcji pojedynków zakończonych przez nokaut jeszcze dwa wspaniałe skończenia. Na KSW 46 odprawił Viniciusa Bohrera, a na KSW 49 Krystiana Kaszubowskiego, obu w pierwszej odsłonie.

