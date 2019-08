Wyjątkowo brutalny nokaut w walce na gołe pięści. Boli od samego patrzenia [WIDEO]

Na początek słowo wstępu: w ostatnich miesiącach na popularności zyskała organizacja Bare Knuckle Fightinh Championship. W uproszczeniu: to boks na gołe pięści, walka toczona jest w okrągłym ringu, a jeśli nie dojdzie do nokautu, to po pięciu rundach o zwycięzcy decydują sędziowie punktowi. Usankcjonowanie prawne BKFC było trudnym zadaniem, bo w większość stanów takie walki traktuje jako nielegalne.

Jednak w stanie Mississippi można było legalnie zorganizować imprezę. Podczas VII edycji gali BKFC Kaleb Harris w drugiej rundzie pojedynku potężnym ciosem z prawej ręki brutalnie znokautował Johnavana Vistante. Tym samym Vistane padł na ring po raz piąty, ale po raz pierwszy się nie podniósł. Przez niemal pół minuty nie był w stanie podnieść się o własnych nogach. Zresztą, zobaczcie sami, ale uprzedzamy, że boli od samego patrzenia:

Na galach BKFC najczęściej występują byli profesjonalnie zawodnicy z takich dyscyplin jak boks (np. Paulie Malignaggi (36-8)) i MMA (np. Artem Lobov 13-15).