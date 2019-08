Oskar Piechota przegrał na UFC w Urugwaju [WIDEO]

Rundę otwarcia obaj zawodnicy rozpoczęli bardziej, niż ostrożnie. Przez blisko pół minuty nie zobaczyliśmy ani jednego ciosu. Oskar od początku budował dystans, mając w głowie cel – nie dać się obalić. Vieira spróbował przechwycić nogę Oskara i pójść w parter, ale Polak wybronił się i na rozerwaniu zdzielił rywala kolanem. W stójce Oskar trafił celnie kilka razy przeciwnika, ale Vieira ponownie poszedł po obalanie i tym razem z sukcesem. Od drugiej minuty przed końcem rundy to Brazylijczyk był z góry i próbował sobie ułożyć Piechotę pod skończenie. Widząc, że Polak dobrze pracuje z pleców, zaczął go mocniej obijać. Oskar nie był w stanie podnieść się spod znakomitego parterowca do chwili, gdy ten odsunął się trochę, próbując obejść nogi Polaka.

Druga runda rozpoczęła się bardziej dynamicznie, od ciosu Vieiry. Oskar również przeszedł do ataku, ale większość ciosów przestrzeliwał. Wybronił też próbę obalenia ze strony rywala, niestety po chwili już dał się przewrócić, na środku klatki. Po ok 30 sekundach Polak wydostał się spod przeciwnika, a walka chwilę później trafiła pod klatę, gdzie Vieira wciskał Oskara w siatkę i ponownie obalił. Brazylijczyk szybko przeszedł do okładania młotkami i łokciami głowy Polaka, a następnie udusił go trójkątem rękoma.

