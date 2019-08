Mistrzyni i wicemistrzyni świata nie żyją. Jedna próbowała ratować drugą

Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło 4 sierpnia. Obie zawodniczki zdecydowały się na wspólne spędzenie wieczora nad morzem. Zawodniczki udały się do klubu jachtowego, gdzie pływały na wzburzonym morzu. Niestety, 27-letnia wicemistrzyni świata zaczęła się topić, a na pomóc ruszyła jej Żagupowa. Niestety, obie szybko zniknęły w morzu. W środę odnaleziono ich ciała. Rosyjska prasa podaje również, że pływały w miejscu, w którym jest to niedozwolone

REKLAMA

- Jesteśmy pogrążeni w żałobie. Składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom. Do tragedii doszło 4 sierpnia, w ostatnim dniu obozu - napisała rosyjska federacja. Fatima Żagupowa była mistrzynią świata, a Gismajewowa wicemistrzynią.