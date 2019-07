UFC 240. Krzysztof Jotko vs Marc-Andre Barriault. Gdzie obejrzeć transmisję gali? TV, stream online, na żywo, 28.07

Już za kilka godzin rozpocznie się święto wszystkich miłośników sportów walki - gala UFC 240. Tym razem areną zmagań będzie hala Rogers Place w kanadyjskim Edmonton.

W walce wieczoru, której stawką jest pas kategorii piórkowej, zmierzą się Max Holloway (20-4, 10 KO, 2 SUB) i Frankie Edgar (23-6-1, 7 KO, 4 SUB). Przypomnijmy, że Holloway dzierży mistrzowski tytuł od 2017 roku.

W Edmonton swój pojedynek stoczy również Krzysztof Jotko (20-4, 6 KO, 1 SUB). Polak zawalczy w kategorii średniej z reprezentantem gospodarzy z Markiem-Andre Barriaultem (11-2, 8 KO). Jotko przerwał w kwietniu serię trzech porażek z rzędu, wygrywając z Alenem Amedowski. Z kolei Kanadyjczyk spróbuje zrehabilitować się po przegranym starciu z Andrew Sanchezem.

UFC 240, karta walk

Karta główna:

k. piórkowa: Max Holloway (20-4, 10 KO, 2 SUB) - Frankie Edgar (23-6-1, 7 KO, 4 SUB)

k. piórkowa: Cris Cyborg (20-2-1NC, 17 KO) - Felicia Spencer (7-0, 1 KO, 4 SUB)

k. półśrednia: Geoff Neal (11-2, 6 KO, 2 SUB) - Niko Price (13-2-1NC, 9 KO, 3 SUB)

k. lekka: Olivier Aubin-Mercier (11-4, 1 KO, 8 SUB) - Arman Tsarukyan (13-2, 5 KO, 5 SUB)

k. średnia: Marc-Andre Barriault (11-2, 8 KO) - Krzysztof Jotko (20-4, 6 KO, 1 SUB)

Karta wstępna:

k. musza: Alexis Davis - Viviane Araujo

k. piórkowa: Hakeem Dawodu - Yoshinori Horie

k. piórkowa: Gavin Tucker - Seung Woo Choi

k. musza: Alexandre Pantoja - Deiveson Figueiredo

Karta przedwstępna:

k. musza: Gillian Robertson - Sarah Frota

k. półśrednia: Erik Koch - Kyle Stewart

k. ciężka: Tanner Boser - Giacomo Lemos

UFC 240. Gdzie obejrzeć walkę Krzysztofa Jotki z Markiem-Andre Barriaultem? Transmisja TV. stream online, na żywo

Galę UFC 240 obejrzymy w niedzielę, od godz. 4:00, w Polsacie Sport. Transmisja będzie dostępna też w internecie - na platformie Ipla oraz w Cyfrowym Polsacie GO.