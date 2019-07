Na gorąco po przylocie do Polski, najlepszy półciężki w kraju - Jan Błachowicz, udzielił wywiadu portalowi InTheCage.pl i skomentował swoją aktualną pozycję w UFC, a także odniósł się do pytania o przyszłość w organizacji. Polak wyzwał również do walki Jona Jonesa, mistrza UFC.

UFC/Screen