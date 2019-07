UFC: Dos Anjos - Edwards, karta walk. Wiemy, kto wystąpi na gali w San Antonio

Walką wieczoru sobotniej gali UFC w San Antonio będzie pojedynek wagi półśredniej między Rafaelem dos Anjosem (29-11, 5 KO, 10 SUB) i Leonem Edwardsem (17-3, 6 KO, 3 SUB). Dos Anjos, mistrz UFC w wadze lekkiej, zdołał przełamać ostatnio złą passę - po porażkach z Colbym Covingtonem i Kamaru Usmanem, Brazylijczyk pokonał w maju 2019 r. Kevina Lee. Z kolei Edwards po raz ostatni przegrał w 2015 roku - od tego czasu zanotował serię 7 zwycięstw. Po raz ostatni Brytyjczyka mogliśmy oglądać podczas walki z Gunnarem Nelsonem, w marcu 2019 r.

Poza wspomnianą walką wieczoru, w karcie głównej UFC: Dos Anjos - Edwards znalazło się jeszcze 5 pojedynków. Karta wstępna liczy ich natomiast 7.

UFC: Dos Anjos - Edwards, San Antonio, karta walk

Karta główna

k. półśrednia: Rafael dos Anjos (29-11, 5 KO, 10 SUB) - Leon Edwards (13-7, 6 KO, 3 SUB)

k. ciężka: Aleksei Oleinik (57-12-1, 8 KO, 45 SUB) - Walt Harris (12-7-1NC, 12 KO)

k. ciężka: Greg Hardy (4-1, 4 KO) - Juan Adams (5-1, 5 KO)

k. lekka: James Vick (13-3, 3 KO, 5 SUB) - Dan Hooker (17-8, 9 KO, 7 SUB)

k. lekka: Alexander Hernandez (10-2, 4 KO, 2 SUB) - Francisco Trinaldo (23-6, 8 KO, 6 SUB)

k. ciężka: Andrei Arlovski (27-18-2NC, 17 KO, 3 SUB) - Ben Rothwell (36-11, 27 KO, 6 SUB)

Karta wstępna

k. piórkowa: Alex Caceres - Steven Peterson

k. kogucia: Raquel Pennington - Irene Aldana

k. półciężka: Sam Alvey - Klidson Abreu

k. musza: Roxanne Modafferi - Jennifer Maia

k. kogucia: Ray Borg - Gabriel Silva

k. kogucia: Mario Bautista - Jin Soo Son

k. kogucia: Domingo Pilarte - Felipe Corales

UFC on ESPN 4: San Antonio 2019, transmisja gali

Sobotnią galę UFC: Dos Anjos - Edwards obejrzymy w nocy z soboty na niedzielę na antenie Polsatu Sport oraz w Internecie - na platformie Ipla. Transmisja rozpocznie się o godz. 23:00.