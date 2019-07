Kolejny zawodnik wyzwał Mameda Khalidova! Legenda będzie walczyć z legendą?

Powrót Mameda Khalidova (34-6-2) ze sportowej emerytury to jedna z najważniejszych informacji ze świata sportów walki. Na decyzję 38-latka szybko zareagowali inni zawodnicy. Najpierw Khalidova wyzwał Scott Askham (18-4), a teraz do walki zaprosił go kolejny zawodnik.

Fot.P.Pedziszewski