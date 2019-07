Błachowicz złamał mu szczękę. Szef UFC: Wszyscy są teraz pier*** modelami

Luke Rockhold (16-5) w nocy z soboty na niedzielę (czasu polskiego) przywitał się w Las Vegas z wagą półciężką. Zapewne nie tak wyobrażał sobie przebieg starcia z Janem Błachowiczem (24-9). Polak rozprawił się z nim w drugiej rundzie, ciężko nokautując. Podczas konferencji prasowej po gali prezes UFC zdradził, że Amerykanin w wyniku walki doznał złamania szczęki (już drugiego w swojej karierze zawodowej). Rockhold przegrywał dotąd sześć razy i zawsze właśnie przez KO/TKO. Biorąc to pod uwagę, Dana White stwierdził, że być może powinien rozważyć zakończenie przygody z MMA.

Błachowicz zakończył jego karierę?

- Myślę, że Luke Rockhold powinien pomyśleć porzuceniu tego [kariery]. Złamał dziś szczękę. To już jego drugie złamanie szczęki, kilka razy został brutalnie znokautowany, jego szczęka jest mocno naruszona, będzie musiał mieć usuwane blizny itd. Miał dobrą karierę. Był dobrym zawodnikiem. Chciałbym zobaczyć, jak kończy karierę - powiedział Dana White. I dodał: - Luke ma inną karierę do wyboru. Wszyscy są teraz pier*** modelami, co nie? „Jestem modelem, jestem modelem”… A ten gość naprawdę nim jest, pracuje dla Ralpha Laurena. I bardzo dobrze - podsumował prezes UFC. Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl.