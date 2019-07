UFC 239. Jan Błachowicz zmierzy się w oktagonie z Lukiem Rockholdem. Gdzie oglądać galę? Transmisja TV, stream online, na żywo, 07.07

Podczas gali UFC 239 Jan Błachowicz (23-8, 5 KO, 9 SUB) zmierzy się w kategorii półciężkiej z Lukiem Rockholdem (16-4, 6 KO, 8 SUB). Po raz ostatni "Cieszyńskiego Księcia" mogliśmy oglądać w oktagonie w lutym 2019 roku. Podczas gali UFC on ESPN+ 3 Polak przegrał w walce wieczoru z Thiago Santosem.

Starcie z Błachowiczem będzie dla Rockholda pierwszą walką w kategorii półciężkiej. Amerykanin będzie chciał zrehabilitować po przegranej z Yoelem Romero (luty 2019). Przypomnijmy, że w latach 2015-2016 Rockhold dzierżył tytuł mistrza UFC w wadze średniej.

UFC 239, karta walk

W walce wieczoru UFC 239 spotkają się Jon Jones (24-1-1NC, 10 KO, 6 SUB) i Thiago Santos (21-6, 15 KO, 1 SUB). W tym przypadku stawką będzie pas kategorii półciężkiej. W karcie głównej amerykańskiej gali znalazło się w sumie 5 pojedynków.

Karta główna:

k. półciężka: Jon Jones (24-1-1NC, 10 KO, 6 SUB) - Thiago Santos (21-6, 15 KO, 1 SUB)

k. kogucia: Amanda Nunes (17-4, 12 KO, 3 SUB) - Holly Holm (12-4, 8 KO)

k. półśrednia: Jorge Masvidal (33-13, 14 KO, 2 SUB) - Ben Askren (19-0-1NC, 6 KO, 6 SUB)

k. półciężka: Jan Błachowicz (23-8, 5 KO, 9 SUB) - Luke Rockhold (16-4, 6 KO, 8 SUB)

k. półśrednia: Diego Sanchez (29-11, 10 KO, 6 SUB) - Michael Chiesa (15-4, 11 SUB)

UFC 239. Sprawdź, gdzie i o której obejrzeć walkę Jana Błachowicza. Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję gali UFC 239 przeprowadzi w nocy z soboty na niedzielę kanał Polsat Sport. W Internecie pojedynki z karty głównej będzie można obejrzeć na platformie Ipla. Początek transmisji od godz. 4:00.