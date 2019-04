KSW 49. Właściciele federacji ogłosili wielki rewanż

„Killer” i „Polski Orzeł” spotkali się po raz pierwszy w klatce KSW na dublińskiej gali KSW 40. Wtedy Polityło wskoczył do karty na niecałe dwa dni przed wydarzeniem, a pojedynek z mającym na koncie 28 pojedynków Chorwatem był jego debiutanckim bojem w zawodowym MMA. Mimo to, Polak zaprezentował się znakomicie i postawił najtrudniejsze jak do tej pory warunki piekielnie mocnemu rywalowi z Bałkanów.

Antun Racić jest niepokonany w KSW. Swoją przygodę z okrągłą klatką największej organizacji MMA w Europie rozpoczął właśnie od starcia na KSW 40 w Dublinie. Fani znad Wisły mieli szansę zobaczyć go w akcji na polskiej ziemi podczas KSW 43 i KSW 46, gdzie wypunktował kolejno Kamila Selwę i Sebastiana Przybysza. „Killer” z Dubrownika w swojej karierze wygrał przed czasem aż 13 z 19 zwycięskich pojedynków. Wszystkie te walki 28-latek kończył w parterze, przez co zyskał sobie sławę niezwykle niebezpiecznego grapplera.

Paweł Polityło od czasu pojedynku z Chorwatem jest niepokonany. „Polski Orzeł” zwyciężył trzy starcia z rzędu przez decyzje na galach w Irlandii, gdzie na co dzień mieszka. Ta seria pozwoliła mu ponownie pojawić się w klatce największej organizacji MMA w Europie. Na KSW 47 w Łodzi Polityło w bardzo widowiskowym stylu odprawił ciosami Dawida Gralkę w drugiej rundzie i zanotował pierwszą wygraną przed czasem w karierze. ?

Walka o pas wagi średniej

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (27-6, 9 KO, 12 Sub) vs. Scott Askham (17-4, 11 KO, 2 Sub)

Walka o pas wagi półśredniej

77,1 kg/170 lb: (c) Roberto Soldić (15-3, 13 KO, 1 Sub) vs. Krystian Kaszubowski (7-0, 2 KO, 1 Sub)

Karta główna

120,2 kg/265 lb: Karol Bedorf (15-4, 5 KO, 4 Sub) vs. Damian Grabowski (21-5, 7 KO, 11 Sub)

120,2 kg/265 lb: Erko Jun (2-0, 2 KO) vs. Akop Szostak (3-2, 2 KO)

61,2 kg/135 lb: Antun Racić (22-8-1, 13 Sub) vs. Paweł Polityło (4-1, 1 KO)