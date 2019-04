KSW 48. Poznaliśmy pełną kartę walk gali w Lublinie

Sebastian Przybysz (4-2, 2 KO, 1 Sub) przywita mistrza rumuńskiej organizacji RXF i mołdawskiej Eagles FC, Bogdana Barbu (15-9, 8 KO, 3 Sub) w okrągłej klatce KSW w Lublinie 27 kwietnia. Starcie w kategorii koguciej jest ostatnim pojedynkiem dodanym do karty gali KSW 48 w hali Globus i otworzy to wydarzenie.

Sebastian Rudnicki