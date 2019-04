Wyciekło nagranie, na którym widać jak Conor McGregor zaatakował kibica [WIDEO]

Przed hotelem w Miami McGregor miał wytrącić z ręki telefon fanowi, który próbował zrobić mu zdjęcie. Według relacji wezwanej na miejsce policji aparat upadł na ziemię, a Conor dodatkowo jeszcze go podeptał. - Nie mam pojęcia, czy był pijany albo naćpany, ale wyglądał na wkur*ionego. Ja pozostałem pasywny, nie chciałem bójki. I nagle on wytrącił mi telefon. Cios był tak silny, że poczułem to w całym ciele - tak całe zdarzenie opisał wówczas Ahmed Abdirzak, którego Irlandczyk zniszczył telefon.

Jego wersję potwierdza także nagranie, które wyciekło do internetu. Widać na nim, jak McGregor nagle podchodzi do robiącego zdjęcie kibica, po czym wytrąca mu telefon z ręki, dodatkowo niszcząc go butem.

To nie był pierwszy przypadek, gdy McGregor zaatakował własność fana, który chciał go nagrywać lub robić mu zdjęcia. Ostatnio podobna sytuacja miała miejsce w 2017 roku, gdy nagrywany Irlandczyk w napadzie złości próbował wyrwać telefon z dłoni jednemu z kibiców.