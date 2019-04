UFC. Conor McGregor w końcu wytłumaczył porażkę z Chabibem Nurmagomiedowem

Conor McGregor kolejny raz wrócił do walki z Chabibem Nurmagomiedowem po tym, jak jeden z fanów napisał do niego, że podczas starcia w Las Vegas u Irlandczyka nie widać było pracy nóg. - Złamałem stopę na trzy tygodnie przed walką. Ale nadal szedłem do przodu, aż do finałowych ciosów tej nocy - odpowiedział 30-latek. - Jestem zadowolony z lekcji, którą wyciągnąłem z tej walki. Z walki i przygotowań - dodał.

W walce podczas UFC 229 McGregor został zdominowany przez Nurmagomiedowa. Irlandczyk na Twitterze odniósł się także do tego. - To była niedogodna pozycja z głową na siatce. Każdy moment musisz kalkulować, bo jeśli zrobisz zły unik, to możesz otrzymać cios kończący. Żaden z tych ciosów nie był nawet blisko celu - przyznał, komentując jeden z kluczowych momentów walki.

Przypomnijmy, że McGregor przegrał walkę z Nurmagomiedowem przez poddanie w czwartej rundzie walki, po której na trybunach doszło do dużej awantury z udziałem obydwu zawodników.