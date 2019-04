Conor McGregor wyśmiał żonę Chabiba, a następnie usunął wpis

Conor McGregor nawet na emeryturze nie pozwala o sobie zapomnieć. - Twoja żona to ręcznik - napisał McGregor na Twitterze,wstawiając zdjęcie małżonki Chabiba Nurmagomiedowa. Skomentował jej wygląd w dniu ślubu w obrządku muzułmańskim. Po kilku godzinach wpis ten został usunięty.

Conor McGregor wyśmiał żonę https://twitter.com/thenotoriousmma

Obaj panowie nie przepadają za sobą. Niedawno Nurmagomedow wyśmiał Irlandczyka na spotkaniu ze studentami w Moskwie z powodu jego przejścia na sportową emeryturę. - Conor zachowuje się jak zazdrosna żona, która cały czas mówi "odejdę, odejdę", a i tak wraca - kpił Dagestańczyk.

Czy były i aktualny mistrz znów zawalczą? - Nie bój się rewanżu, Ty mały zwiewający szczurze. I tak zrobisz to, co ci każą, jak zawsze - napisał McGregor. Na te słowa zareagował szybko Ali Abdelaziz, menedżer Nurmagomedowa. - Opowiadając takie bzdury, ten gość obraża czyjąś żonę i kpi sobie z jej religii i przekonań. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że obraża 1,5 miliarda muzułmanów. Religia i rodzina to tematy zakazane. Masz prze*ebane, Conor, poczekajmy, co na to powiedzą media - stwierdził Abdelaziz.