Mateusz Borek wskazał polskiego piłkarza, który mógłby walczyć w MMA. "Może uda się go namówić"

Mateusz Borek został zapytany o to, który polski piłkarz mógłby walczyć w MMA. Komentator Polsatu Sport od razu podał nazwisko Marcina Wasilewskiego, zawodnika Wisły Kraków. - Gdybym miał dziś wskazać na kogoś, kogo udałoby się namówić na walkę, to pewnie postawiłbym na Marcina Wasilewskiego - powiedział.

- On jest takim bad boyem. Bywa u mnie na galach, ogląda boks, MMA, lubi to, pasjonuje go to od samego początku. Jak ktoś się do niego zgłosi, to może uda mu się go namówić, by wystąpił w klatce - powiedział Borek na temat Wasilewskiego.

Borek podkreślił, że zawodnik Wisły nie jest jedynym piłkarzem, zainteresowanym sportami walki. - Jest duża grupa zawodników lubiąca sporty walki. Pamiętamy, że kiedyś walczył Jacek Wiśniewski, były piłkarza Górnika Zabrze i Cracovii. Kiedyś było blisko walki Piotrek Świerczewski - Marcin Najman. Zaraz po skończeniu kariery przez Piotrka zaiskrzyło między nimi. Piotrek się dzisiaj już zestarzał, więc nie zdecydowałby się na walkę w wieku 47 lat - dodał dziennikarz.