MMA. Popek dogadał się z nowym rywalem! Będzie walka z piosenkarzem

37-letni Krystian Pudzianowski to brat Mariusza, byłego mistrza świata w strong menach, a obecnie zawodnika KSW. Krystian przypomina posturą brata, ale jest nieco mniejszy. Na co dzień zajmuje się muzykiem i jest liderem zespołu Pudzian Band. To właśnie przy jego utworze "zaraz cię zniszczę" Mariusz wychodzi do walk. - Jest coś na rzeczy. Krystian przychodzi na treningi i mi pomaga. Waży 110 kg i jest dosyć silny. Przydał się w moich przygotowania. Starczało mu siły na minutę czy półtorej na chwilę obecną. Pewnych etapów się jednak nie przeskoczyć. Trzeba zrobić trening, odpocząć i czekać aż to przyjdzie. Wiem to po sobie. Automatyzmów nabywa się przez lata - mówił niedawno Mariusz Pudzianowski.

Rywalem Krystiana może zostać Popek Monster, który walczył dla federacji KSW już cztery razy. Zanotował wygraną z Robertem Burneiką oraz przegrał z Mariuszem Pudzianowskim, Erko Junem i Tomaszem Oświecińskim. - Z hajsem się dogadaliśmy. Teraz podajcie datę - napisał na Facebooku Popek.

Nowy projekt Polsatu i KSW? Gale tylko z walkami celebrytów

Martin Lewandowski, jeden z współwłaścicieli KSW, przyznał w rozmowie z portalem InTheCage.pl, że będzie pomagał telewizji Polsat w nowym projekcie. Wiosną ma powstać federacja, która będzie zrzeszała głównie celebrytów, a nie zawodowych sportowców. Wydaje się, że to właśnie na tego typu imprezie mogłoby dojść do pojedynku Pudzianowskiego z Popkiem.