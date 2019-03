UFC. Conor McGregor już więcej nie zawalczy! Szokujące oświadczenie

Hej wszyscy, szybkie ogłoszenie, zdecydowałem się dziś zakończyć karierę w sporcie, potocznie zwanym Mieszane Sztuki Walki. Życzę wszystkim moim byłym rywalom i kolegom w branży, powodzenia na dalszej drodze rywalizacji. Dołączam teraz do byłych partnerów w tym przedsięwzięciu, będących już na emeryturze

- napisał Conor McGregor (21-4). Po raz ostatni walczył na UFC 229 z Chabibem Nurmagomiedowem, gdzie przegrał przez poddanie. Kibice UFC czekali od tego czasu na ich rewanżowy pojedynek, ale wszystko wskazuje na to, że do niego nie dojdzie.

UFC. Conor McGregor zaatakował kibica

W połowie marca o McGregorze po raz kolejny zrobiło się głośno, ale z powodów pozasportowych. Kibic chciał zrobić mu zdjęcie przed hotelem w Miami, ale McGregor miał wytrącić mu z ręki telefon, po czym go podeptać i schować do tylnej kieszeni spodni. Ahmed Abdirzak, poszkodowany 22-latek z Wielkiej Brytanii, tak opisywał to zdarzenie:

Spojrzałem na jego twarz i zobaczyłem, że jest wściekły. Nie mam pojęcia, czy był pijany albo naćpany, ale wyglądał na wkur*ionego. Ja pozostałem pasywny, nie chciałem bójki. I nagle on wytrącił mi telefon. Cios był tak silny, że poczułem to w całym ciele. (…) On jest niebezpieczny, bardzo niebezpieczny.