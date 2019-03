KSW 47. Kontrowersyjny werdykt w wielkim starciu. "Spójrzcie tylko na jego twarz"

InTheCage.pl

Na gali KSW 47 Borys Mańkowski (19-8-1, 3 KO, 7 SUB) doznał trzeciej porażki z rzędu. Na punkty pokonał go Norman Parke (26-6-1-1NC, 4 KO, 12 SUB), ale Mańkowski nie zgadza się z tym werdyktem.

REKLAMA