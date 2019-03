Karolina Owczarz wypunktowuje Martę Chojnoską na KSW 47

Z początku panie skąpiły ciosów. Owczarz zaczęła na wstecznym. Po niewiele ponad minucie sprowadziła rywalkę do parteru. Od razu spróbował zajść za plecy i udusić. Wyprowadziła parę łokci. Zajęła pozycję z góry. Obijała. Na koniec rundy sędzia podniósł walkę ze względu na zbyt dużą pasywność.

W drugim starciu reprezentantka Shark Top Team nie była skora do zmiany planu. Łatwo obaliła przeciwniczkę. Chojnoska chwyciła jej głowy i skończenie wisiało w powietrzu. Zainkasowała parę ciosów z góry i pojedynek wrócił do stójki. Panie nie były zbyt chętne do wchodzenia w dłuższe wymiany. Mogliśmy oglądać krótkie kombinacje prostych. Karolina była bardziej celna.

W ostatniej rundzie obraz pojedynku był taki sam. Owczarz nie dążyła od błyskawicznego obalenia. Walczyła na wstecznym. W ostatnich minutach obie zawodniczki częściej wchodziły w półdystans. „Mysza” miała więcej do powiedzenia. Na dobre doszła do głosu. Trochę okopywała wykroczną nogę Karoliny, ale nie zaryzykowała.