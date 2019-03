KSW 47. Pudzianowski - Kołecki. Gdzie oglądać KSW 47? Transmisja, PPV

Gdzie oglądać galę KSW 47? Transmisja, stream online, PPV, na żywo

Transmisja gali KSW 47 będzie kodowana – dostęp do niej można wykupić na stronie kswtv.com lub bezpośrednio w dekoderze. Lista telewizyjnych operatorów, którzy mają w swojej ofercie transmisje KSW 47 dostępna jest TUTAJ. Gala rozpocznie się o godz. 19:00.

Mariusz Pudzianowski - Szymon Kołecki

Świetnie zapowiada się starcie Mariusza Pudzianowskiego z Szymonem Kołeckim. To będzie walka z serii: lepiej nie mrugać, bo może się szybko skończyć. Gala KSW 47 już w sobotę w łódzkiej Atlas Arenie.

Waga ciężka: Phil De Fries (16-6-1NC, 2 KO, 12 SUB) - Tomasz Narkun (16-2, 3 KO, 12 SUB) - o pas mistrzowski

Phil De Fries zadebiutował w klatce KSW w kwietniu zeszłego roku. I już na dzień dobry Brytyjczyk sprawił sensację, bo w 1. rundzie pokonał Michała Andryszaka, dzięki czemu zdobył pas wagi ciężkiej. Jak się okazało później wygrana z Andryszakiem nie była wcale przypadkowa. Świadczy o tym styl, w jakim De Fries pokonał w kolejnej walce Karola Bedorfa, byłego mistrza KSW. Teraz 32-latka czeka kolejne ciekawe wyzwanie. Zmierzy się z Tomaszem Narkunem, najlepszym zawodnikiem wagi półciężkiej.

"Żyrafa" w 2018 roku stoczył dwie walki z Mamedem Chalidowem i obie wygrał. W pierwszym pojedynku przez większość czasu był gorszym zawodnikiem od Czeczena, ale ostatecznie udało mu się wygrać przez duszenie w trzeciej rundzie.

Rewanż był bardzo wyrównany, jednak znowu triumfował Narkun, tym razem dzięki zwycięstwu na punkty. Warto jednak pamiętać, że Mamed to zawodnik wagi średniej, a Fries walczy w najwyższej kategorii, dlatego trudno typować sobotnie starcie. Obaj zawodnicy mają świetny parter, i choć Brytyjczyk będzie o kilkanaście kilogramów cięższy, to Narkun jest silny jak koń, więc duża różnica w wadze niekoniecznie zaważy o końcowym triumfie. Jeśli Polak wygra, to zostanie podwójnym mistrzem KSW. Jedynym fajterem, który może pochwalić się takim osiągnięciem jest Mateusz Gamrot.

Karta walk KSW 47: