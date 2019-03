STS i KSW przedłużają kontrakt

STS wspiera cały polski sport i dlatego jesteśmy coraz częściej obecni nie tylko na piłkarskich stadionach, ale także arenach, gdzie odbywają się największe sportowe wydarzenia. Zresztą swoje działania od zawsze koncentrujemy wokół kibiców, którzy są dla nas najważniejszą elementem świata sportu. KSW ma w Polsce wierną rzeszę fanów, zależy nam, by być częścią tej społeczności. Dotychczasowa współpraca pozwoliła nam osiągnąć założone wcześniej cele biznesowe, w związku z tym zdecydowaliśmy się przedłużyć ją o kolejny rok – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

Liderzy w swoich branżach powinni współpracować – to zawsze droga to biznesowej synergii i rozwoju całego rynku. Dzięki ekspansji KSW, MMA to dziś obok piłki nożnej i siatkówki najszerzej oglądana dyscyplina w Polsce, zarówno pod względem liczebności widzów na wydarzeniach, jak i potężnej oglądalności PPV – decyzja STS o wejściu w tej segment jest zatem naturalna. W KSW, wraz z rozwojem na kolejne gałęzie biznesu, stawiamy nieustannie na rozszerzanie partnerstw biznesowych – dlatego jest mi niezmiernie miło móc podpisać kolejny roczny kontrakt z największą firmą bukmacherską w kraju. Nasza umowa obowiązuje 24 miesiące, ale nasze deklaracje wykraczają poza te ramy i są długoterminowe – mówi Martin Lewandowski, dyrektor generalny Federacji KSW.

Zgodnie z warunkami umowy – poza tytułem oficjalnego bukmachera KSW – współpraca pozwala STS na ekspozycję marki w trakcie co najmniej 5 kolejnych gal. Logo bukmachera pojawi się m.in. na macie, bandach oraz ściance prasowej, na telebimach będą wyświetlane na żywo kursy z oferty bukmachera. Kontrakt obejmuje także publikację dedykowanych treści – w tym kursów na żywo – na stronie internetowej, KSW TV oraz w mediach społecznościowych Federacji.

KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) to największa organizacja MMA (ang. MMA - Mixed Martial Arts) w Europie i jedna z największych na świecie. To dziś także drugie obok Tour de Pologne polskie wydarzenie sportowe, rozpoznawane na całym świecie. W tym roku KSW obchodzi 15-lecie istnienia. Na 51 galach zorganizowanych przez KSW w całej Polsce, Anglii i Irlandii walczyło ponad 300 zawodników. Na trybunach hal zasiadło łącznie ponad 440 000 fanów, a każdą galę oglądają miliony osób przed telewizorami w Polsce i dziesiątki tysięcy w innych krajach globu. Rekordowa Gala „KSW 39. Colosseum” zgromadziła w maju 2017 roku na PGE Narodowym niemal 58 tys. widzów, plasując się w trójce największych pod kątem publiczności

sportowych imprez, jakie miały miejsce we współczesnej Polsce. Dodatkowe miliony obejrzały widowisko przed ekranami – walki transmitowały telewizje w 36 krajach, a transmisja online dostępna była na 4 kontynentach. Gala potwierdziła też międzynarodową pozycję KSW – była bowiem drugim największym wydarzeniem MMA w światowej historii sportu.

Pod szyldem KSW kryją się nie tylko cykliczne gale, ale także szereg innych działań oraz zarządzanie wizerunkiem i kontraktami wielu zawodników. Marki w ramach KSW to m.in.:

* KSW – największa w Europie i czołowa na świecie gala MMA,

* KSW TV – oficjalna platforma streamingowa,

* KSW Squad – oficjalna linia odzieżowa KSW,

* KSW obozy – organizacja obozów szkoleniowych.

STS aktywnie angażuje się we wspieranie rodzimego sportu. Jest największym prywatnym podmiotem na rynku sponsoringu w Polsce. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Cracovii, , Korony Kielce, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Asseco Resovii oraz Anwilu Włocławek, PGE Vive Kielce, a także Futsal Ekstraklasa oraz innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wsparcie esportu – jest oficjalnym bukmacherem devils.one czy AGO Esports oraz sponsorem Pawła ‘innocenta’ Mocka i Damiana „Nervariena” Ziaji. Z inicjatywy STS powstała również fundacja Sport Twoją Szansą, która pomaga utalentowanym sportowcom z całego kraju.

Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl