KSW 47. Tomasz Narkun zawalczy o pas. Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Szymonem Kołeckim. Gdzie oglądać KSW 47? Transmisja, stream online, PPV, na żywo, 23.03.2019

KSW 47. W walce wieczoru spotkają się Tomasz Narkun i Philip De Fries

Walką wieczoru podczas KSW 47. będzie pojedynek Tomasza Narkuna (16-2) z Philipem de Friesem (16-6). Polak ma już na koncie międzynarodowe mistrzostwo w kategorii półciężkiej – zdobył je w 2015 roku. Stawką dzisiejszego pojedynku Narkun-de Fries jest pas wagi ciężkiej. Anglik wywalczył go w 2018 roku, w starciu z Michałem Andryszakiem, a tytuł obronił później później dzięki wygranej z Karolem Bedorfem.

Narkun przyznał w wywiadzie dla MMAPL.tv, że walka z de Friesem to najtrudniejsze zadanie w jego zawodowej karierze: „W aspekcie czysto zawodowym to na pewno będzie dla mnie najtrudniejsze jak dotąd wyzwanie. Inaczej to wygląda w kontekście amatorskim, bo niejednokrotnie mierzyłem się już z przeciwnikami tej kategorii wagowej. Jestem dobrze przygotowany i nie mogę się doczekać soboty. Wysoka stawka tylko mocniej mnie motywuje” – powiedział zawodnik.

KSW 47, karta walk. Kogo jeszcze zobaczymy podczas łódzkiej gali?

Udział w sobotniej gali będzie dla Szymona Kołeckiego (6-1) debiutem w KSW. Były sztangista i mistrz olimpijski z Pekinu zawalczy w oktagonie z Mariuszem Pudzianowskim (12-6-1). Popularny „Pudzian” ma już na kocie wygraną z byłym olimpijczykiem. W 2014 roku pokonał bowiem judokę Pawła Nastulę.

Łódź ugości dziś jeszcze jednego uczestnika Igrzysk Olimpijskich. Damian Janikowski (3-1, 3 KO), były zapaśnik i brązowy medalista z Londynu, spróbuje pokonać Aleksandra Ilića (10-2, 6 KO, 2 SUB). Z kolei w jedynym pojedynku pań spotkają się Karolina Owczarz (1-0, 1 SUB) i Marta Chojnowska (1-1, 1 SUB).

W ramach gali KSW 47 zaplanowano w sumie 9 walk:

Tomasz Narkun vs. Philip de Fries

Mariusz Pudzianowski vs. Szymon Kołecki

Borys Mańkowski vs. Norman Parke

Satoshi Ishii vs. Fernando Rodrigues Jr.

Damian Janikowski vs. Aleksandr Ilić

Marcin Wrzosek vs. Krzysztof Klaczek

Karolina Owczarz vs. Marta Chojnowska

Bartłomiej Kopera vs. Maciej Kazieczko

Dawid Gralka vs. Paweł Polityło

Gdzie oglądać galę KSW 47? Transmisja, stream online, PPV, na żywo

Transmisja gali KSW 47 będzie kodowana – dostęp do niej można wykupić na stronie kswtv.com lub bezpośrednio w dekoderze. Lista telewizyjnych operatorów, którzy mają w swojej ofercie transmisje KSW 47 dostępna jest TUTAJ. Gala rozpocznie się o godz. 19:00.