KSW 47: Tomasz Narkun powalczy o mistrzowski pas na Atlas Arenie 23 marca w Łodzi

KSW 47: Tomasz Narkun - pretendent do tytułu mistrzowskiego

Tomasz Narkun pochodzi ze Stargardu Szczecińskiego, ma 29 lat. Jako zawodnik MMA pojawił pierwszy raz w 2009 roku. Jest zawodnikiem ważącym 92 kg przy 190 cm wzrostu. Ma na koncie 16 zwycięstw, w tym 3 przez nokauty. Zdobył tytuł mistrza Europy ADCC w submission fightingu w 2012 i 2014 roku. W KSW walczy od 2014 roku. W debiutanckiej walce tej federacji pokonał Charlesa Andrade. Podczas KSW 32 Road to Wembley wygrał na punkty z Goranem Reljiciem i został nowym mistrzem międzynarodowym KSW w wadze pół ciężkiej. Jeśli uda mu się pokonać de Friesa w trakcie starcia na KSW 47, będzie zdobywcą dwóch tytułów tej federacji.

KSW 47: gdzie oglądać galę MMA w Łodzi?

Pojedynek wieczoru gali KSW 47, Tomasz Narkun vs. Philip de Fries odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Samo widowisko zacznie się o godzinie 19.00 i zgromadzi w obiekcie ponad 10 tysięcy kibiców. Niestety KSW 47 nie będzie można obejrzeć w telewizji publicznej. Natomiast do nabycia są specjalne kody od komercyjnych stacji, gdzie walki będą transmitowane. Także najpopularniejsze platformy multimedialnie oraz strony internetowe specjalizujące się w streamie będą relacjonować całe wydarzenie i udostępniać je osobom, które wykupiły kody. Ceny za kod do transmisji niezależnie od kanału są dostępne na rynku w cenie zbliżonej do 40 zł.