KSW 47: The X-Warriors - ceremonia ważenia w piątek na Atlas Arenie

Kibice oraz dziennikarze już 22 marca będą mogli obserwować ważenie i konfrontacje zawodników twarzą w twarz. Podczas ceremonii zaprezentowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy dzień później wezmą udział w gali KSW 47. Według organizatora najciekawszy pojedynek wieczoru dotyczyć będzie walki o pas kategorii ciężkiej pomiędzy Anglikiem Philipem de Friesem i Polakiem Tomaszem Narkunem.

KSW 47: The X-Warriors - walka wieczoru o pas mistrzowski wagi ciężkiej

Phil de Fries znany jest z walk dla organizacji UFC, Bellator i M-1 Global. W 2018 roku zdobył mistrzowski pas wagi ciężkiej KSW i będzie próbował utrzymać ten tytuł – może mu w tym jednak przeszkodzić Tomasz Narkun, który zadebiutował w MMA w 2009 roku. Polak ma na swoim koncie zwycięstwa w Mistrzostwach Europy Shooto, M-2 Selection Western Europe, Mistrzostwach Polski ADCC i Mistrzostwach Europy ADCC. Od 2015 roku Tomasz Narkun utrzymuje tytuł międzynarodowego mistrza KSW w wadze półciężkiej.

Podczas gali KSW 47: The X-Warriors zobaczymy m.in. walkę Mariusza Pudzianowskiego i Szymona Kołeckiego czy Karoliny Owczarz i Marty Chojnoskiej. Gala rozpocznie się o godzinie 19. Poniżej zamieszczamy pełną kartę walk.

Karta walk gali KSW 47: The X-Warriors

Walka wieczoru:

120.2 kg: Phil De Fries vs. Tomasz Narkun – walka o pas mistrzowski wagi ciężkiej

Karta główna:

120.2 kg: Mariusz Pudzianowski vs. Szymon Kołecki

77.1 kg: Borys Mańkowski vs. Norman Parke

120.2 kg: Satoshi Ishii vs. Fernando Rodrigues

83.9 kg: Damian Janikowski vs. Aleksandar Ilić

65.8 kg: Marcin Wrzosek vs. Krzysztof Klaczek

56.7 kg: Karolina Owczarz vs. Marta Chojnowska

70.3 kg: Maciej Kazieczko vs. Bartłomiej Kopera

61.2kg: Dawid Gralka vs. Paweł Polityło