KSW 47: Phil de Fries po raz drugi stanie do obrony mistrzowskiego pasa

KSW 47: Phil de Fries - doświadczony i nieugięty zawodnik

De Fries to angielski zawodnik MMA walczący w kategorii wagi ciężkiej. Ma za sobą start w organizacji UFC, Bellator oraz M-1 Global. Ma 32 lata, 193 cm wzrostu i 120 kg wagi. Na swoim koncie ma 16 zwycięstw, z czego 2 przez nokauty. Ze sportami walki jest związany od 14 roku życia - zaczynał od brazylijskiego jiu-jitsu. W MMA zadebiutował w 2009 roku, wygrywając pierwsze siedem z ośmiu starć. Te walki otworzyły mu drogę do federacji UFC, gdzie otrzymał kontrakt na pięć walk. Po problemach z formą świetnie zaprezentował się w federacji KSW. Już w pierwszym pojedynku zdobył pas, a w kolejnym go obronił. Teraz wyzwanie rzucił mu Tomasz Narkun.

KSW 47: data gali w Łodzi

Otwarcie sezonu walk MMA w 2019 roku rozpocznie się od gali KSW 47 w Łodzi. Widowisko jest przygotowywane w Atlas Arenie na 23 marca. W samym obiekcie o godzinie 19.00 zbierze się ponad 10 tysięcy kibiców. W programie gali jest przewidzianych dziewięć starć. W tym, wspomniany pojedynek o pas mistrzowski oraz Mariusz Pudzianowski vs. Szymon Kołecki. Będzie to debiut Kołeckiego w federacji KSW. Wcześniej przeciwnik "Pudziana" zdobył mistrzostwo świata w podnoszeniu ciężarów, a obecnie chce rozwijać swoje umiejętności w sportach walki.