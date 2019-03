KSW 47: bilety. Gdzie kupić? Ile kosztują? Gala MMA już 23 marca

KSW 47: bilety wstępu na wydarzenie w Atlas Arenie

23 marca o godzinie 19.00 w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się pierwsze starcie zawodników federacji KSW w tym roku. Wydarzenie było mocno promowane już od początku lutego, a zainteresowanie wzmagało się, gdy tylko potwierdzano kolejne świetne nazwiska, które miały pojawić się w klatce. Organizatorzy w ofercie przygotowali bilety zaczynające się od 70 zł, a kończące się na kwocie 2300 zł za miejsce. Atlas Arena jest wstanie pomieścić nawet do 13 tysięcy osób. Warto nadmienić, że chęć zobaczenia widowiska na żywo była tak duża, że tak pokaźna liczba miejsc bardzo szybko się rozeszła. Na klika dni przed KSW 47 są dostępne już tylko pojedyncze miejsca i to nie we wszystkich sektorach. Obiecanie aktualna ilość wolnych miejsc jest widoczna na stronie ebilety, gdzie prowadzona jest ich oficjalna dystrybucja.

KSW 47: kto walczy? Lista walk robi wrażenie

Wieczór rozpocznie się od walki zawodników wagi koguciej. Dawid Gralka vs. Paweł Polityło. Na KSW 47 zmierza się również zawodniczki: Karolina Owczarz vs. Aleksandra Rola. Najważniejszy pojedynek gali odbędzie się między Tomasz Narkun vs. Philip de Fries. Będzie to starcie o pas mistrzowski w wadze ciężkiej. Wśród kibiców i bukmacherów dużym zainteresowaniem cieszy się pojedynek Mariusz Pudzianowski vs. Szymon Kołecki. "Pudzian" zmierzy się z mistrzem olimpijskim i sztangistą, który zadebiutuje w KSW. Eksperci nie dają duzych szans wygranej Kołeckiemu, ale on nie zamierza ustąpić bez walki - ma przygotowaną strategię i jest zdeterminowany, aby pokonać byłego strongmana.