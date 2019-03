UFC. Conor McGregor podał nazwisko kolejnego przeciwnika

McGregor (21-4, 18 KO, 1 SUB) ostatni raz walczył w październiku z Khabibem Nurmagomedovem. Przegrał wówczas przez poddanie. Rewanż od początku był praktycznie niemożliwy, bo sprzeciwiał się temu szef UFC Dana White. Irlandczyk ma stoczyć walkę z kimś innym, a dopiero po niej znów zmierzyć się z Dagestańczykiem.

Ostatnie wpisy McGregora wskazują, że rozważa on na kolejnego rywala Nate'a Diaza. Byłby to trzeci pojedynek między tymi zawodnikami. Amerykanin od ponad dwóch lat nie walczył w największej organizacji MMA na świecie. - Aktualnie negocjujemy. Celujemy w powrót w czerwcu, ale zobaczymy, co się wydarzy. Jestem gotowy - stwierdził McGregor.

UFC zaplanowało do tej pory na czerwiec cztery gale: w Sztokholmie, Chicago, Greenville i Minneapolis. Jedynie w przypadku gali w stolicy Szwecji znane są nazwiska uczestniczących w walce wieczoru. Będą to Alexander Gustafsson i Anthony Smith.