UFC Fight Night 147. Walką wieczoru starcie Darrena Tilla z Jorge Masvidalem

Podczas UFC Fight Night 147 w Londynie zobaczymy starcie czołowych zawodników wagi półśredniej. W walce wieczoru reprezentant gospodarzy – Darren Till (17-1-1, 10 KO, 2 SUB) – spotka się w klatce z Jorge Masvidalem (32-13, 13 KO, 2 SUB). W swoich poprzednich obaj odnieśli dotkliwe porażki, a więc dzisiejszy pojedynek będzie dla nich okazją do ponownego wejścia na ścieżkę po mistrzowski pas.

Dla polskich kibiców istotnym pojedynkiem będzie spotkanie Volkana Oezdemira i Dominicka Reyesa. Turek to obecnie 6. zawodnik rankingu wagi półciężkiej i plasuje się jedną pozycję niżej niż Jan Błachowicz.

Gala UFC w Londynie. Karta walk

Poza starciem wieczoru sympatycy mieszanych sztuk walki zobaczą w Londynie jeszcze 5 pojedynków. Poniżej znajdziecie kartę walk UFC Fight Night 147:

Jack Marshman (22-8, 13 KO, 5 SUB) – John Phillips (21-8-1NC, 18 KO, 3 SUB)

Danny Roberts (16-3, 7 KO, 5 SUB) – Claudio Silva (12-1, 2 KO, 7 SUB)

Nathaniel Wood (15-3, 9 KO, 4 SUB) – Jose Quinonez (7-2, 2 KO, 1 SUB)

Volkan Oezdemir #6 (15-3, 11 KO, 1 SUB) – Dominick Reyes #8 (10-0, 6 KO, 2 SUB)

Leon Edwards #10 (16-3, 6 KO, 3 SUB) – Gunnar Nelson #13 (17-3-1, 3 KO, 13 SUB)

Darren Till #3 (17-1-1, 10 KO, 2 SUB) – Jorge Masvidal #11 (32-13, 13 KO, 2 SUB)

UFC Fight Night 147 Londyn. Gdzie oglądać sobotnią galę?

Transmisję TV gali UFC w Londynie przeprowadzi Polsat Sport Fight. W Internecie pojedynki w klatce obejrzymy na platformie Ipla. Początek transmisji od godziny 21:00.