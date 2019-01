Parke i Jewtuszko spotkają się w klatce FEN!

Iskrzy na linii Jewtuszko – Parke! Obaj zawodnicy aż rwą się do tego, by skrzyżować rękawice w klatce, co mogliśmy zobaczyć w kuluarach dziś wieczorem na gali FEN 23 w Lubinie.

Były mistrz KSW i zawodnik UFC, Maciej Irokez Jewtuszko (12-4), zrobił sobie chwilę przerwy od MMA i podjął współpracę z DSF Kickboxing Challenge. W debiucie dla nowego pracodawcy, w maju ubiegłego roku pokonał przez niejednogłośną decyzję sędziów w drugiej walce wieczoru gali DSF 15: Bastion Chwały Roberta Krasonia. Był to jego debiut w zawodowym K-1.

Norman Parke (25-6-1, 1NC) przeboje wdarł się do świadomości polskich fanów. Po trzech walkach pod banderą KSW (dwóch przegranych z mistrzem, Mateuszem Gamrotem oraz wygranej z Łukaszem Chlewickim) Irlandczyk z Północy rozstał się z organizacją i podpisał kontrakt z Bellatorem. Nie mogąc jednak doczekać się tam walki przyjął zaproszenie od FEN. Na lubińskiej gali miał mierzyć się z Mateuszem Rębeckim, ale ostatecznie do walki nie doszło z powodu kontraktowych zaszłości Parke’a z KSW.

