UFC 232. Efektowny nokaut w UFC [WIDEO]

Pierwsza runda rozpoczęła się od szybkich wymian ciosów w stójce. Obaj zawodnicy nie wyprowadzali dużej ilości kombinacji, ograniczali się do pojedynczych niskich kopnięć i uderzeń. Volkanowski spróbował obalenia, ale bezskutecznie. Kontrolę oktagonu przejmowali na zmianę, pod koniec rundy jednak widoczna była przewaga Volkanovskiego.

Bliźniaczo podobnie rozpoczęła się druga odsłona: od pojedynczych wymian. Po chwili Mendes trafił celnie i lekko zachwiał rywalem. Próbował wykończyć boksersko tę akcję, ale bez powodzenia. Z coraz mocniejszych wymian zaczął wychodzić zwycięsko Volkanowski, przy czym stracił czujność, z czego skwapliwie skorzystał Mendes, obalając przeciwnika tuż pod siatką. Alexander szybko jednak wstał i chwilę później to on dyktował warunki w stójce. Po ponownym obaleniu i próbie duszenia zza pleców, jaką podjął Mendes, walka znów wróciła do stójki, gdzie Volkanovski poczuł krew i ciosami pod siatką skończył rywala.

