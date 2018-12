FEN. Kolejny freak fight w polskim MMA

Arab przebojem wdarł się w świat zawodowego MMA wygrywając w swoim debiucie podczas gali FEN 19 z Bartłomiejem "Rubym" Brzezińskim. Al-Sulwi kontrolował przebieg tego pojedynku w pierwszej rundzie, w drugiej skończył starcie przed czasem. Arab od wielu lat związany jest ze sportami walki, gdyż trenuje brazylijskie jiu-jitsu.

- Pewnego dnia Gabriel zadzwonił do mnie i powiedział, że jest gotowy stoczyć swój kolejny pojedynek. Sporo czasu od momentu debiutu spędził na sali treningowej i ocenił, że dziś jest znacznie lepszym zawodnikiem, więc jest gotowy po raz kolejny wyjść do klatki. Mam już dogranego rywala dla Araba, będzie to medialne starcie. Raz na jakiś czas będziemy naszym fanom serwować takie zestawienia - powiedział Paweł Jóźwiak, prezes FEN.

