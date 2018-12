MMA. Gala FEN 24 odbędzie się w Warszawie. Wystąpi wielu ciekawych zawodników

Arkadiusz Wrzosek w październiku 2017 roku zdobył pas czempiona pokonując pewnie przed czasem Niko Fallina. W marcu 2018 roku obronił tytuł zwyciężając jednogłośną decyzją sędziów z Arturem Bizewskim. Radosław Paczuski mistrzem FEN jest krócej od Wrzoska, gdyż pas zdobył chwilę po tym, jak jego klubowy kolega rozprawił się z Bizewskim. Decyzją sędziów pokonał wtedy Stanisława Zaniewskiego. 16 marca zawodnik z Warszawy po raz pierwszy jako mistrz wejdzie do oktagonu.

Gniadek to stary dobry znajomy FEN. Pochodzący ze Szczecina zawodnik czterokrotnie walczył pod szyldem federacji i za każdym razem zwyciężał. „The Undertaker” zaczynał od grapplingu i ju-jitsu (zdobył m.in. srebrny medal mistrzostw Europy Ju-Jitsu No-Gi 2012 w Londynie), ale szybko zdecydował się na MMA – pierwszą zawodową walkę stoczył mając zaledwie 17 lat. Doświadczenie w nowej dyscyplinie zbierał tocząc zacięte boje m.in. z przyszłymi zawodnikami UFC – Artemem Lobovem i Łukaszem Sajewskim. Podczas gali FEN 22 w Poznaniu w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut pokonał Jacka Jędraszczyka, co otworzyło mu drogę po pas.

Do klatki FEN w Warszawie powróci również Kamil Łebkowski (17-8, 9 KO, 2 SUB)., który cały czas mierzy wysoko i po pokonaniu Łukasza Demczura wciąż marzy o pasie mistrzowskim FEN. Zwycięstwo w Warszawie będzie krokiem, który ma go zbliżyć do tego trofeum.

"Bardzo cieszę się, że po raz kolejny zawitamy do Warszawy. Tęskniłem za stolicą, bo bardzo dobrze wspominam każdą z edycji, które odbywały się w tej hali. Mogę obiecać kibicom, że zorganizujemy świetne widowisko, które na długo zapadnie w pamięci wszystkich naszych fanów" - powiedział prezes FEN, Paweł Jóźwiak.

Podsumowując, gala FEN 24 odbędzie się w Warszawie 16 marca 2019 roku

w Poznaniu wystąpi dwóch aktualnych mistrzów FEN – Radosław Paczuski (K-1, -85 kg) i Arkadiusz Wrzosek (K-1, - 95 kg)

walkę o pas mistrzowski w kategorii półśredniej (-77 kg) stoczy Kamil Gniadek

do klatki FEN powróci Kamil Łebkowski

Sprzedaż biletów na galę FEN 24 rozpocznie się w najbliższą środę, 19 grudnia o godz. 12:00 na Eventim.pl oraz na stronie organizacji: http://fen-mma.com/bilet/

Dołącz do wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/348755249246461/

FEN Social Media:

Facebook: facebook.com/fightexclusivenight/

Twitter: twitter.com/fenmma

Instagram: instagram.com/fightexclusivenight/