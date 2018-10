MMA. Władimir Putin skomentował aferę po walce Chabiba Nurmagomiedowa i Conora McGregora. "Rozumiem jego zachowanie"

Portal rt.com zrelacjonował spotkanie Chabib Nurmagomiedowa i jego ojca z rosyjskim prezydentem, Władimirem Putinem, które odbyło się po powrocie zawodnika z gali UFC 229 w Las Vegas.

Panowie spotkali się w Uljanowsku, gdzie odbywa się obecnie forum pod hasłem „Rosja – kraj sportu”. Prezydent Putin zaprosił zawodnika wraz z ojcem na to spotkanie podczas rozmowy telefonicznej, którą odbył z Chabibem niedługo po jego zwycięstwie nad McGregorem. Prezydent zadzwonił do Nurmagomiedowa z gratulacjami i nazwał jego wygraną „niezwykle cenną”.

W trakcie spotkania Putin stwierdził, że każdy zachowałby się tak, jak Chabib, gdyby był prowokowany w ten sam sposób.

Przypomnijmy, że tuż po walce Chabib zamiast cieszyć się z triumfu, mocno zły pokazywał coś i krzyczał w stronę narożnika swego oponenta, który leżał uduszony na macie. Następnie przeskoczył przez oktagon i rzucił się na kompanów Irlandczyka. Wyglądało to groźnie. Pod klatką zrobił się duży chaos. Ochrona i policja oddzieliły dwie grupy, ale w tym czasie do oktagonu wdarli się też ludzie ze sztabu Rosjanina i zaatakowali McGregora. Doszło do wymiany ciosów.

- Gdy ktoś z zewnątrz nas atakuje, to każdy z nas wyskoczyłby z klatki, nie tylko ty, żeby odpłacić pięknym za nadobne - stwierdził Putin. I dodał: - Lepiej jednak nie dopuszczać do takich zdarzeń.

Mistrz UFC został w Rosji powitany jak prawdziwy bohater. Z okazji jego przyjazdu zorganizowano wielką fetę na stadionie Anzhi Arena w Dagestanie, gdzie w poniedziałek zgromadziło się blisko 10 tysięcy ludzi.

Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl

***

UFC 229. Conor McGregor - Chabib Nurmagomiedow. Ojciec Chabiba: Moje sankcje wobec niego będą bardziej bolesne, niż te ze strony UFC

Awantura na UFC 229. McGregor uduszony. Khabib wygrał, ale nie wytrzymał i ruszył na obóz Irlandczyka



UFC. Khabib Nurmagomiedow jako 9-latek walczył z niedźwiedziem [WIDEO]