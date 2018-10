UFC. Conor McGregor zawieszony

deceq 15 minut temu 0

Nie ma z czego robić sensacji , to jest normalne w USA ze komisje stanowe po każdej walce i badaniach zawodnika orzekają ile musi mieć przymusowej przerwy medycznej . Nie tylko McGregor został zawieszony po tej gali , ale przecież o nim warto napisać żeby kliki były i ludzie dyskutowali co to za zawieszenie 😀