McGregor - Nurmagomiedow. Irlandczyk faulował rywala, a sędzia nie reagował [WIDEO]

Nurmagomiedow pokonał McGregora w czwartej rundzie przez duszenie zza pleców i tym samym wygrał swoją 27. walkę w karierze (żadnej nie przegrał!) i obronił pas wagi lekkiej UFC. Zawodnik pochodzący z Dagestanu przeważał niemal przez cały pojedynek. Niemal, bo tylko w trzeciej rundzie Irlandczyk otrzymał od sędziów więcej punktów niż Nurmagomiedow i co ciekawe, była to pierwsza runda w karierze przegrana przez mistrza.



McGregor miał duże problemy z agresywnym stylem przeciwnika i co jakiś czas faulował go, używając nielegalnych technik. I choć sędzia widział, jak McGregor np. uderzał łokciami w tył głowy Nurmagomiedowa, to nie reagował.

- Oglądałem walkę ponownie i uważam, że za mało poświęca się sędziemu tego pojedynku, Herb Dean pokazał niewiarygodny poziom ignorancji wobec fauli popełnionych przez Irlandczyka. A najgorsze jest to, że widział je wszystkie, ale zdecydował się nie reagować, jakby się bał - napisał Bartek Stachura z portalu Lowking.pl.

***

Awantura na UFC 229. McGregor uduszony. Khabib wygrał, ale nie wytrzymał i ruszył na obóz Irlandczyka

UFC 229. Conor McGregor - Chabib Nurmagomiedow. Ojciec Chabiba: Moje sankcje wobec niego będą bardziej bolesne, niż te ze strony UFC

UFC 229: najlepsze akcje z walki Khabib Nurmagomedow vs. Conor McGregor [WIDEO]