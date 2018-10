UFC 229. Conor McGregor - Chabib Nurmagomiedow. Ojciec Chabiba: Moje sankcje wobec niego będą bardziej bolesne, niż te ze strony UFC

Podczas konferencji prasowej po gali UFC 229 mistrz wagi lekkiej, Chabib Nurmagomiedow, złożył oświadczenie, w którym przeprosił za to, co wydarzyło się zaraz po walce wieczoru. Dodał również, że spodziewa się bury od swojego ojca. I wygląda na to, że się nie mylił.

REKLAMA