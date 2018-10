UFC 229: najlepsze akcje z walki Khabib Nurmagomedow vs. Conor McGregor [WIDEO]

JOHN LOCHER/AP

Gala UFC 229 przejdzie do historii, nie tylko z powodu awantury, do jakiej doszło tuż po walce wieczoru. Zobaczcie, jak konsekwentnie i bezlitośnie Khabib Nurmagomedov rozbijał Conora McGregora na przestrzeni trzech rund, aby poddać go w czwartej odsłonie pojedynku i obronić swój nieskazitelny rekord w MMA.

