Conor McGregor nie wnosi oskarżeń przeciwko członkom ekipy Khabiba, którzy go zaatakowali po UFC 229

Po walce wieczoru UFC 229 doszło do awantury w klatce i tuż koło niej. Mający jeszcze problemy ze wstaniem z maty po duszeniu Conor McGregor, widząc że Khabib wyskoczył z klatki i rzucił się na jego narożnik, ruszył za nim. Jeden z trenerów Nurmagomedova próbował go powstrzymywać i odpychać. Wdali się w szarpaninę, a chwilę później do oktagonu wskoczył jeszcze Zubaira Tukhugov i zaatakował Irlandczyka od tyłu.

Do akcji wkroczyła ochrona oraz policja. Zgodnie z relacją Dany White’a, trzy osoby (prawdopodobnie z team’u Khabiba) zostały aresztowane.

Conor był jednym z tych, którzy zostali zaatakowani. Odmówił jednak wniesienia oskarżeń. Zatem ci goście, którzy to zrobili, zostali zwolnieni z aresztu. Tam było zatrzymanych trzech gości z team’u Khabiba. Tak sądzę, że byli od Khabiba.Zostali zwolnieni, bo Conor nie chciał wnosić przeciwko nim oskarżeń.

Decyzja Conora McGregora spowodowała, że trzech aresztowanych członków zespołu Khabiba Nurmagomedova, zostało zwolnionych. Media donoszą, że wśród aresztowanych mogli być aktualni zawodnicy UFC: Islam Makhachev i wspominany wcześniej Zubaira Tukhogov.

Ci goście, którzy wskoczyli do klatki, nigdy już tu nie zawalczą. Nigdy już nie zawalczą [dla UFC – przyp. red] - podsumował White.

